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Укрзалізниця попереджає, що через аварію затримується низка поїздів – список

Журналіст
Укрзалізниця попереджає, що через аварію затримується низка поїздів – список
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Укрзалізниця попереджає, що у зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, передає НСН.

Як повідомили у пресслужбі УЗ, через це час у дорозі для низки пасажирських поїздів збільшиться орієнтовно на 4 години.

“У зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину”, зазначається у повідомленні.

Укрзалізниця попереджає

Укрзалізниця попереджає, що через аварію затримується низка поїздів

Зокрема, затримуються поїзди:

  • №711 Краматорськ-Київ;
  • №723 Харків-Київ;
  • №724 Київ-Харків;
  • №21 Харків-Львів;
  • №22 Львів-Харків;
  • №17 Харків-Ужгород;
  • №73 Харків-Перемишль;
  • №93 Харків-Хелм.

В Укрзалізниці додали, що вже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.

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