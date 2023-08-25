Укрзалізниця попереджає, що через аварію затримується низка поїздів – список

Укрзалізниця попереджає, що у зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, передає НСН.
Як повідомили у пресслужбі УЗ, через це час у дорозі для низки пасажирських поїздів збільшиться орієнтовно на 4 години.
“У зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину”, зазначається у повідомленні.
Укрзалізниця попереджає, що через аварію затримується низка поїздів
Зокрема, затримуються поїзди:
- №711 Краматорськ-Київ;
- №723 Харків-Київ;
- №724 Київ-Харків;
- №21 Харків-Львів;
- №22 Львів-Харків;
- №17 Харків-Ужгород;
- №73 Харків-Перемишль;
- №93 Харків-Хелм.
В Укрзалізниці додали, що вже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.
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