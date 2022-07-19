Українці зможуть отримати до 360 євро від Червоного Хреста – хто саме і як це зробити

Українці, які під час війни росії проти України знайшли тимчасовий прихисток в одній з країн ЄС, можуть отримати до 360 євро від Червоного Хреста.
Зокрема, йдеться про українських біженців у Словаччині.
Про це NNS дізнався з повідомлення НВ.
Хто може отримати допомогу до 360 євро від Червоного Хреста
Грошові виплати від Міжнародного товариства Червоного Хреста можуть отримати ті громадяни України, котрі приїхали у Словаччину після 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії, та належать до однієї з наступних категорій:
- родина, яка складається з одного годувальника та одного чи кількох утриманців (дітей віком до 17 років або осіб віком від 60 років);
- родина з годувальником похилого віку (від 60 років);
- родина з однією чи кількома вагітними;
- жінки, які подорожують самостійно;
- голова родини не вміє читати чи писати жодною мовою;
- родина належить до групи етнічних меншин (наприклад, ромська спільнота);
- один з членів родини ідентифікує себе, як особу, що втікає від сексуального та/або гендерного насильства, насильства в сім’ї чи з боку інтимного партнера.
Важливою умовою отримання допомоги також є неотримання коштів від УВКБ ООН.
Скільки коштів можна отримати
- 80 євро – на кожну дорослу особу в сім’ї;
- 60 євро – на дитину віком від 3 до 18 років;
- 160 євро – на дитину віком до трьох років.
- 360 євро – максимальна сума допомоги на одну родину.
Відповідні суми виплачуватимуть раз на місяць протягом трьох місяців.
Як отримати допомогу
Для отримання допомоги необхідно подати заявку на отримання коштів через попередньо завантажений у телефон додаток:
Від кожного члена родини потрібен документ, який засвідчує особу. Це може бути:
- закордонний паспорт громадянина України;
- ID-картка громадянина України;
- внутрішній паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;
- свідоцтво про народження (для дітей та підлітків).
Рекомендується також мати хоча б два засоби зв’язку для отримання інформації щодо статусу заявки:
- WhatsApp;
- Viber;
- SMS.
Можна також подати заявку офлайн. За детальною інформацією варто звертатись за телефоном: +421 910 910 116.
Зареєструвати можуть лише 5000 сімей.
Як довго розглядатимуть заявку
Заявка розглядається протягом двох тижнів.
Як отримати гроші
Кошти можна отримати через додатки:
- Приватбанку;
- Монобанку;
- Ощадбанку;
- А-Банку.
Для отримання допомоги в євро потрібно створити віртуальний банківський рахунок в євро.
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