Українці зможуть отримати до 360 євро від Червоного Хреста – хто саме і як це зробити

Українці, які під час війни росії проти України знайшли тимчасовий прихисток в одній з країн ЄС, можуть отримати до 360 євро від Червоного Хреста.

Зокрема, йдеться про українських біженців у Словаччині.

Про це NNS дізнався з повідомлення НВ.

Хто може отримати допомогу до 360 євро від Червоного Хреста

Грошові виплати від Міжнародного товариства Червоного Хреста можуть отримати ті громадяни України, котрі приїхали у Словаччину після 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії, та належать до однієї з наступних категорій:

родина, яка складається з одного годувальника та одного чи кількох утриманців (дітей віком до 17 років або осіб віком від 60 років);

родина з годувальником похилого віку (від 60 років);

родина з однією чи кількома вагітними;

жінки, які подорожують самостійно;

голова родини не вміє читати чи писати жодною мовою;

родина належить до групи етнічних меншин (наприклад, ромська спільнота);

один з членів родини ідентифікує себе, як особу, що втікає від сексуального та/або гендерного насильства, насильства в сім’ї чи з боку інтимного партнера.

Важливою умовою отримання допомоги також є неотримання коштів від УВКБ ООН.

Скільки коштів можна отримати

80 євро – на кожну дорослу особу в сім’ї;

60 євро – на дитину віком від 3 до 18 років;

160 євро – на дитину віком до трьох років.

360 євро – максимальна сума допомоги на одну родину.

Відповідні суми виплачуватимуть раз на місяць протягом трьох місяців.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги необхідно подати заявку на отримання коштів через попередньо завантажений у телефон додаток:

Від кожного члена родини потрібен документ, який засвідчує особу. Це може бути:

закордонний паспорт громадянина України;

ID-картка громадянина України;

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;

свідоцтво про народження (для дітей та підлітків).

Рекомендується також мати хоча б два засоби зв’язку для отримання інформації щодо статусу заявки:

WhatsApp;

Viber;

SMS.

Можна також подати заявку офлайн. За детальною інформацією варто звертатись за телефоном: +421 910 910 116.

Зареєструвати можуть лише 5000 сімей.

Як довго розглядатимуть заявку

Заявка розглядається протягом двох тижнів.

Як отримати гроші

Кошти можна отримати через додатки:

Приватбанку;

Монобанку;

Ощадбанку;

А-Банку.

Для отримання допомоги в євро потрібно створити віртуальний банківський рахунок в євро.

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