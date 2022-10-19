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Українці отримають фінансову підтримку від уряду. Кому і скільки грошей дадуть?

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фінансову підтримку

Хто з українців може розраховувати на фінансову підтримку від уряду. Коли і скільки грошей дадуть.

Про це розповіла віце-прем’єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає NNS з посиланням на Урядовий портал.

Так, мешканцям Донецької області в рамках обов’язкової евакуації уряд виплатить по 2200 гривень допомоги.

“Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю”, розповіла Верещук.

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Ірина Верещук

Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2000 грн для дорослих та 3000 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю.

Крім того, до допомоги українцям долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами.

Верещук нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.

Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі – Полтавщина. У цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.

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