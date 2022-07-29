Українським військовим виплачуватимуть додаткову грошову допомогу – кому і коли

Окремим військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат.

Про це повідомляє Telegram-канал “Новини Збройних сил”, передає NNS.

З 1 січня 2023 року в Україні має набути чинності Закон “Про грошове забезпечення деяких категорій громадян”, законопроєкт №7141 ухвалила Верховна Рада 27 липня 2022 року.

Відповідно до прийнятого документу встановлюється щомісячна грошова виплата у розмірі від 1 до 3 мінімальних заробітних плат для осіб, які брали безпосередню участь в АТО, ООС, у заходах щодо оборони України у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Це стосується і тих громадян України, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка”, або нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом “За мужність” трьох ступенів або орденом княгині Ольги трьох ступенів, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян із таких осіб.

Пропонується встановити щомісячну виплату грошової допомоги у розмірі:

3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”;

2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – лицарям ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (повні лицарі);

1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, кавалерам ордена “За мужність” трьох ступенів (повні 2 кавалери);

у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарів ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери).

Грошове забезпечення виплачуватиметься щомісяця з дня звернення за його призначенням.

Наразі в Україні встановлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі – 6500 гривень.

Зазначається, що Мінфіну направлено пропозиції щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 р. на рівні 6700 грн з подальшим її підвищенням задля забезпечення рівня у 7250 грн у середньому на рік.

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