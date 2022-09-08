Українські військові звільнили Балаклію – Зеленський опублікував відео

Збройні сили України звільнили Балаклію у Харківська області, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Глава держави висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.

“Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні! “, написав він.