Українські військові звільнили Балаклію – Зеленський опублікував відео

Збройні сили України звільнили Балаклію у Харківська області, яка раніше перебувала під контролем російських військ.
Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Глава держави висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.
“Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні! “,написав він.
“Пане президенте, пане верховний головнокомандуваче, місто Балаклія Харківської області взяте під контроль. Наказ виконано. Російсько-окупаційні війська відійшли. Сьогодні 8 вересня 16:00. Слава Україні”, сказав один із захисників України.
Перед офіційним підтвердженням у соцмережах поширилися фото та відео українських військових у Балаклії.
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