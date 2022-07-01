Чи загрожує Україні гіперінфляція? Як сильно зростуть ціни цього року і що подорожчає найбільше.

На сайті регулятора нещодавно з’явився досить дивний пресреліз. У ньому повідомляється про проведення 1 червня засідання комітету з монетарної політики НБУ. Дискусія була присвячена можливостям Нацбанку забезпечити стабільність гривні та стримувати зростання цін. Також йшлося про необхідність для досягнення цих цілей підвищити облікову ставку. Неназваний учасник дискусії заявив, що “зволікання із підвищенням облікової ставки призведе до гіперінфляції, від якої програють усі”.

Саме після цього засідання регулятор підняв відсоткову ставку з 10% одразу до 25% річних, що викликало, м’яко кажучи, неоднозначну реакцію в експертних та ділових колах України.

Про це пише Апостроф, передає NNS.

Проте факт залишається фактом – національна валюта продовжує знецінюватися, і перспективи тут не райдужні.

А зростання цін українці відчувають на власному гаманці.

Овочі і пальне у лідерах

За даними Державної служби статистики, з початку року – січень-травень – ціни в Україні вже зросли на 13,9%, при тому, що за весь 2021 рік інфляція склала 10%, що теж чимало (2020 року вона була на рівні 5%).

Зростання цін прискорилося з початком війни. Поки що найвищі показники зафіксовані у березні (4,5% до попереднього місяця) та квітні (3,1%). У травні інфляція сповільнилася до 2,7%, але з такими темпами до кінця року інфляція може становити близько 30%.

Ціни на різні товари та послуги зростають неоднаково. Майже наполовину (на 47,1%) з початку року подорожчало автомобільне пальне. У зв’язку з цим стали дорожчими і транспортні послуги (23,2%).

Зростання цін на продукти харчування також вище за середній показник інфляції – з початку поточного року вони збільшилися на 19,6%. При цьому, наприклад, фрукти подорожчали на 63,4%, а овочі – на 78,4%.

Однак заморожені на час війни комунальні тарифи прогнозовано не зросли.

Винна війна, але не тільки

Чому зростають ціни? Це питання хвилює громадян будь-якої країни, і українці тут не є винятком.

Вважається, що невелика інфляція, яка не перевищує 2%, навіть корисна для економічного розвитку. Проте такі показники, навіть у розвинених країнах Заходу, залишились у минулому. Так у США у травні зафіксовано найвищий за останні 40 років показник інфляції – 8,6%. У ЄС минулого місяця було встановлено історичний рекорд на рівні 8,1%. При цьому в окремих країнах Євросоюзу зростання цін вже перевищує 10%. Наприклад, в Естонії інфляція розігналася до 19%.

Таким чином, висока інфляція сьогодні спостерігається не лише в Україні, а й практично у всьому світі. І ця загальносвітова тенденція впливає на нашу країну.

“Оскільки ми інтегровані у світовий ринок, ми також реагуємо на ці зміни”, сказав у коментарі виданню директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Другою причиною стрімкого зростання цін в Україні, безперечно, є війна.

“Доставка товарів у різні регіони ускладнена, і це збільшує вартість логістики. Руйнування підприємств, насамперед ключових, також призводить до зростання цін. Ми це бачили на прикладі солі (через обстріли держпідприємство “Артемсіль” зупинило роботу, що викликало дефіцит солі та спровокувало стрімке зростання цін на неї – ред.), розповідає Несходовський.

Є ще одна причина прискорення інфляції у нашій країні. Вона безпосередньо пов’язана з війною.

“Національний банк України для компенсації бюджетного дефіциту здійснює емісію – друкує гроші, внаслідок чого гроші знецінюються”, каже Ілля Несходовський.

Повторення “лихих 90-х”?

Проте все це поки що не гіперінфляція (зростання цін дуже високими темпами).

Єдиного визначення гіперінфляції немає – це може бути і 100% на рік, і 50% на місяць. При цьому гіперінфляція характеризується не тільки показниками зростання споживчих цін, а й тривалістю їх збереження – протягом кількох років.

Головним ризиком гіперінфляції є те, що вона може спровокувати кризу фінансової системи країни аж до дефолту.

У “лихі 90-ті” Україна пережила період гіперінфляції. Тоді показники зростання цін становили від 200% до 500% на рік. А 1993 року інфляція досягла фантастичного рівня – 10206% (так-так, ви не помилилися з кількістю цифр).

Втім, опитані “Апострофом” експерти не очікують цього року на гіперінфляцію.

“Якщо Нацбанк не змусять активно друкувати гривні, то гіперінфляції вдасться уникнути”, сказав у коментарі виданню інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Також, за його словами, ймовірність гіперінфляції залежить від того, яким буде курс гривні на кінець року, а зараз його передбачити практично неможливо.

“Гіперінфляції не буде”, упевнений Ілля Несходовський.

За його словами, НБУ, друкуючи гроші, наразі контролює цей процес.

Економіст, член Ради НБУ Віталій Шапран висловлюється ще більш категорично.

“Варіант гіперінфляції я виключаю повністю, – заявив він у розмові з “Апострофом”. – Це схоже на залякування уряду “монетарними яструбами”, які прагнуть реального підвищення рівня відсоткових ставок на ринку, щоб заробити на ОВДП, і не більше”.

Не гіперінфляція, але все одно неприємно

Але ціни все одно продовжать зростати.

“Поки що головною проблемою залишаються заблоковані порти. Україна як країна з сировинним експортом не може сподіватися лише на сухопутні транспортні коридори – для такої країни трафік на вивезення завжди буде в кілька разів більшим, ніж на ввезення, – каже Віталій Шапран. – Для експорту потрібні чи нові потужні залізничні коридори до Гданська (Польща) та Варни (Болгарія), або негайне відкриття портів. Я б волів, щоб уряд уже зараз розпочав будівництво цих транспортних коридорів. І чим швидше вони з’являться, тим менше буде економічного сенсу в подальшому блокуванні південних портів”.

На думку Шапрана, “за відносно сприятливого сценарію з розблокуванням експорту” інфляція в Україні в 2022 році складе близько 20%.

“Очікування зараз такі – вище 20%, але, напевно, нижче 25%. Якщо вдасться утримати”, каже Сергій Фурса.

Ілля Несходовський прогнозує зростання цін за підсумками нинішнього року на рівні 20-25%. “Це неприємно, але об’єктивно”,наголосив він.

При цьому Віталій Шапран не виключає більш песимістичний сценарій, в якому ціни в Україні можуть зрости на 40%, а то й на всі 50%.

“Але я не думаю, що ми цього року поб’ємо турецький рекорд (73,5%)”, додав експерт.

Що подорожчає, а що – ні

Як було зазначено вище, ціни зростають нерівномірно. Тому за середнього показника в 20-25%, згідно з консенсусною думкою експертів, опитаних “Апострофом”, щось подорожчає вдвічі і більше, щось лише на кілька відсотків, а щось взагалі подешевшає.

Можна з упевненістю говорити про подальше подорожчання овочів, оскільки південні регіони України, як і раніше, окуповані ворогом, вважає Ілля Несходовський.

“Також дорожчатиме гречка, навіть незважаючи на сьогоднішню ціну (близько 80 гривень/кілограм – “Апостроф”). Подорожчає рис та деякі інші крупи, бо вони поставляються зараз не через українські порти”, зазначає експерт.

А ось товари, які орієнтовані на експорт, не дорожчатимуть – принаймні, доки їх експорт не буде розблокований.

Ціни на них стоятимуть на місці або навіть знижуватимуться. Це ми вже спостерігаємо з яйцями (з початку року подешевшали на 43,6% – ред.). Така ж ситуація може скластися і з олією (з початку року ціни на неї виросли всього на 11%, причому в травні вони практично не змінилися – ред.).

Є велика ймовірність подальшого зростання цін на паливо, насамперед, через світову кон’юнктуру. Якщо російській нафті на європейському ринку не вдасться швидко знайти альтернативу, котирування піднімуться, а за ними і ціни на бензин і дизель.

Україна має і внутрішній фактор подорожчання пального, який пов’язаний з війною, – росія прагне завдати максимальної шкоди українській паливній інфраструктурі.

“Я думаю, що найближчим часом ціна буде десь на 20% вища за ту, що склалася на сьогодні”, говорить Несходовський.

А тому, як і раніше, зростатимуть ціни на транспортні послуги.

Але подорожчає і багато інших послуг, переконаний експерт. За його словами, вони швидше за все покажуть зростання від 30%, а по деяким з них – до 80%.