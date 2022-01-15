Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини

Українцям банки можуть заблокувати картки та звернутися до клієнтів за поясненнями. Це може статися у разі нетипових операцій, які не відповідають фінансовим можливостям клієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про фінмоніторинг, передає NNS.

Максимальна сума анонімних переказів

Відповідно до норм закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…”, банки повинні ідентифікувати платників. До 5 000 гривень можна поповнити готівкою рахунок або картку без ідентифікації особи.

Якщо за один день на рахунок надійде декілька платежів по 5 тисяч гривень, банк може тимчасово заблокувати рахунок та звернутися за поясненнями.

У вересні 2021 року максимальну суму переказів без ідентифікації було збільшено на 1 гривню. Закон прийнято у зв’язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.

Крім того, у 2021 році у Верховній раді була спроба підняти максимальну суму анонімних переказів до 25 тисяч гривень, однак рішення було відкладено.

Водночас банки встановлюють власні норми щодо системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.

Перекази без фінмоніторингу

Норми закону не поширюються на:

сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;

перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;

зняття коштів з власного рахунку.

Нагадаємо, зміни до закону про фінансовий моніторинг набули чинності у квітні 2020 року.

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