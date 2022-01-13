У monobank попередили українців про нову шахрайську схему

Співзасновників monobank Олег Гороховський попередив про нову шахрайську схему, він розповів, як наживаються на українцях.

Про це він повідомив у Фейсбук, передає NNS.

Так, за словами Гороховського, monobank не запускав жодних платформ для заробітку грошей.

“Хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино. Будь ласка, не ведіться на цих аферистів”, попередив він.

При цьому Гороховський наголосив, що служба безпеки банку спільно з правоохоронцями вже почала працювати над тим, щоб зупинити діяльність шахраїв, але вони з’являються як гриби після дощу.

На додачу до цього він заявив, що компанії зі співзвучними назвами не мають жодного відношення до monobank.

Зокрема, йдеться про monopizza, monoтаксі, морозиво Mono, а також ресторан у Тайланді під назвою Mono.

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