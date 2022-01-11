Даруємо 1000 гривень: ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему

ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему – деяким клієнтам надходять особисті повідомлення нібито від імені банку з текстом “Даримо 1000 UAH своїм відданим клієнтам”.

Про це інформує пресслужба банку, з посиланням на Економічну правду передає NNS.

Зазначається, що деяким клієнтам надходять особисті повідомлення від імені банку з текстом “Даримо 1000 UAH своїм відданим клієнтам”.

“За інформацією банку, нині деяким клієнтам надходять особисті повідомлення нібито від імені банку, в яких зазначений текст на кшталт: «Даримо 1000 UAH своїм відданим клієнтам»”, інформують у фінустанові.

Після переходу за посиланням клієнти вводять персональні дані від свого облікового запису Приват24 на шахрайському фішинговому сайті. Таким чином шахраї отримують можливість списувати гроші з рахунків.

“ПриватБанк не розповсюджував таких СМС або повідомлень у месенджерах. Настійно рекомендуємо при отриманні подібних СМС-повідомлень не переходити за посиланням, зазначеним у повідомленні, і якнайшвидше звертатися до гарячої лінії ПриватБанку за додатковими роз’ясненнями”, йдеться в повідомленні.

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