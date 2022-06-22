Українці стали отримувати зайві платіжки за газ: що відбувається і як діяти

Українці масово скаржаться, що вже після 20 червня отримали електронні та паперові платіжки від попередніх газзбутів за послуги, які вони вже не надавали.

Тобто вже після того, як “Нафтогаз” повідомив про зміну постачальника для 8,8 млн. споживачів. Не розібравшись у ситуації, споживачі сплатили ці платіжки за травень. Тепер їх цікавить, як повернути гроші й чи можна їх автоматично перерахувати новому постачальнику.

Про це пише “Газправда”, передає NNS.

Слід зазначити, що споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів. Це передбачено правилами постачання природного газу, затвердженими ухвалою НКРЕКУ від 30 вересня 2015 року.

У правилах зазначено, що у разі переплати різниця зараховується до оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача. Для цього клієнт повинен надати письмову вимогу і протягом п’яти робочих днів постачальник зобов’язаний повернути кошти.

Щодо випадків, коли споживачі сплатили за травень попереднім постачальникам, хоча вже отримували паливо від “Нафтогаз”, переплата за спожитий газ та розподіл не переходить на рахунок нового постачальника.

Однак кошти можна повернути на свій рахунок. Для цього потрібно звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву, а також надіслати її поштою на офіційну адресу старого постачальника. Також заяву можна надіслати на електронну пошту.

До заяви необхідно додати такі документи:

копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або витяг з “Приват24”);

копію квитанції про оплату за природний газ у період, коли відбулася переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис “згідно з оригіналом”, поставити дату та підпис.

«Нафтогаз» включив до свого реєстру 8,8 млн нових клієнтів: як отримати і сплатити рахунок