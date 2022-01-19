Українці активно встановлюють сонячні панелі: які області у лідерах

Українці активно встановлюють сонячні панелі. Минулого року це зробили приблизно 15 000 сімей.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передає NNS.

Це майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Загалом на кінець 2021-го близько 45 000 сімей використовували сонячні панелі.

Потужність таких сонячних електростанцій (СЕС) перевищила 1,2 ГВт.

Найбільше СЕС встановили сім’ї з таких областей:

Дніпропетровська – 6466 (потужність – 183 МВт);

Закарпатська – 3744 (потужність – 109 МВт);

Тернопільська – 3447 (потужність – 98 МВт).

За розрахунками агентства, домогосподарства із встановленими сонячними станціями загальною потужністю 1205 МВт в середньому за рік можуть виробляти близько 1400 млн кВт⋅год електричної енергії.

Цього достатньо, щоб забезпечити близько 460 000 домогосподарств “чистою” електроенергією.

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