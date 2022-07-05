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Україна вперше отримала рідкісні ліки для порятунку дітей зі СМА. Spinraza – “найдорожча ін’єкція” у світі

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СМА

МОЗ України вперше отримало рідкісні ліки для дітей, які страждають на СМА. Йдеться про препарат Spinraza, понад 150 флаконів якого вже доправлені до тринадцяти лікарень.

Цей препарат називають «найдорожчою ін’єкцією» у світі. Вартість одного флакона — понад 100 000 доларів, та українці отримали його безоплатно, з посиланням на МОЗ передає NNS.

«Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дороговартісні ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше — можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. Ми дякуємо донорам, які подарували для наших дітей цей шанс на життя»,прокоментувала заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

В Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Одна із рідкісних генетичних хвороб ​​характеризується наростальною м’язовою слабкістю в усьому організмі. СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених.

Однак у світі існують три препарати, які використовуються для лікування СМА: «Zolgensma», «Evrysdi» і «Spinraza». Перший вводиться до 2-річного віку і зупиняє хворобу назавжди, два останні — потрібно вводити впродовж усього життя за конкретною схемою.

Препарат «Spinraza» вводять за допомогою ін’єкції безпосередньо в спинномозкову рідину через поперек, він зупиняє прогресування хвороби. Підтримувальні ін’єкції потрібні протягом усього життя.

Зараз чимало сімей в Україні проводять збори коштів на рятівне лікування для дітей із підтвердженим діагнозом СМА. Захворювання вражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростальної м’язової слабкості. Воно прогресує зі слабкості м’язів ніг і всього тіла і до м’язів, що відповідають за ковтання і дихання, водночас інтелект повністю збережений.

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