В Офісі президента наголошують, що Україна потребує американські реактивні системи залпового вогню MLRS, щоб ЗСУ могли деблокувати Чорне море та запобігти глобальній продовольчій кризі.

Про це написав очільник ОП Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк, передає NNS.

«Україні потрібно більше важких озброєнь. Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за лендліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень», написав Єрмак перед зустріччю союзників щодо оборони України, яка відбудеться 23 травня.

Подоляк своєю чергою наголосив, що 1,6 млрд людей у світі можуть почати недоїдати через блокування росією українських портів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін.

«Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передавання Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі», йдеться у заяві.

Система MLRS

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від вже другої зустрічі 40 країн-партнерів щодо оборони України рішення про передачу нам зокрема MLRS-систем.

Раніше і міністр оборони України, і головнокомандувач ЗСУ неодноразово заявляли, що прагнуть отримати від США реактивні системи залпового вогню MLRS 270 та HIMARS. Обидві системи здатні стріляти ракетами, які мають дальність враження від 165 до 300 км. Це дасть змогу ЗСУ вражати цілі противника на далекій відстані.

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