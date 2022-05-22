Війна в Україні: швидкого закінчення не буде – аналітика ВВС

Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала росія стає все більш виснажливою. Але протистояння, як і раніше, жорстоке. І українці, і окупанти зазнають невдач.

Росія все ще має значну військову могутність, але швидкої перемоги, як планувалося, здобути не змогла.

ВВС досліджував слабкі і сильні сторони кожної зі сторін, пише «Оглядач», передає NNS.

Війна в Україні. Перемоги та втрати

На кількох ділянках фронту події розвиваються як у маятнику. Завдяки контрнаступу у Харківській області українським захисникам вдалося звільнити значну територію – десятки населених пунктів. В той же час через якісь особливі домовленості, які поки не розголошують, українські воїни залишили останній рубіж оборони Маріуполя – завод “Азовсталь”, що дозволяє росіянам заявити про захоплення міста.

Росія досягає деяких результатів на Донбасі, сконцентрувавши на кількох напрямках фронту значні сили. Нерідко один і той самий населений пункт за короткий час потрапляє то в одні, то в інші руки.

Артилерія

Головною силою у військових діях на Донбасі є артилерія. Саме вона стала основною причиною втрат у живій силі та техніці для обох сторін. Наразі армія рф має перевагу в кількості артилерії, що дозволяє їй просуватися на Донбасі на кількох напрямках.

Україна починає отримувати важке озброєння із Заходу, зокрема, американські гаубиці М777, протиартилерійські радіолокаційні системи.

Тактика

Від початку масованого наступу на Донбасі основними точками для нападу агресора були Ізюм та Сєверодонецьк. Останнім часом задля досягнення мети захоплення Луганської області в адміністративних межах ворог зробив боротьбу за Сєверодонецьк та Лисичанськ пріоритетною. Здебільшого просування військ рф досягається бомбардуваннями та ракетним обстрілами.

Українці можуть успішно протистояти ворогові в міських умовах, уповільнити його просування, але тоді окупанти використовують свою улюблену тактику – випаленої землі, тобто знищення всього, включаючи житлові будинки. Подібне вже сталося з Маріуполем, Попасною, Рубіжним. За словами президента України Володимира Зеленського, східна частина українського Донбасу “повністю зруйнована”, життя там стає “пеклом”.

Слабке місце армії росії

Військові експерти вважають, що однією з головних проблем окупантів є нестача живої сили, а також проблема з мотивацією у тих, хто воює. Особливо серйозні проблеми – у лавах піхоти.

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що російські командири часто стикаються із тиском з боку вищого керівництва, яке вимагає досягати швидких результатів на полі бою. Це збільшує ступінь деморалізації армії, знижує рівень мотивації, а отже, і продуктивність солдатів у боях, що призводить до більшої кількості втрат. Це непрямо підтверджується тим, що росія проводить таємну мобілізацію, оскільки загальна у росії не була оголошена.

Війна не закінчиться швидко

Мало хто тепер думає про швидке закінчення війни. Окупанти загальмували на багатьох напрямках своєї атаки. Але Україні теж поки не вистачає сил, щоб перехопити ініціативу і піти в наступ.

Боротьба відбувається і на економічному фронті. Країна-агресор блокує українські порти, завдаючи величезних збитків економіці України, але при цьому ворог сам страждає від західних санкцій. За підрахунками експертів, ВВП росії наступного року може скоротитися на 12%, водночас України – на 50%. У цій ситуації подальша економічна та військова підтримка Заходом України може стати вирішальною.

Фото: AP Photo / Rodrigo Abd

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