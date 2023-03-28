Охорона відібрала у Зеленського шматок шоколаду через ризик вбивства

Охорона президента України Володимира Зеленського не дозволила йому з’їсти шматок шоколаду, яким його пригостив британський телеведучий і мандрівник Едвард Майкл Гріллс під час візиту до України. Служба безпеки президента боялася ризику вбивства.

Про це повідомляє видання The Telegraph, передає НСН.

ЗМІ уточнює, що шматочок шоколадки Гріллз запропонував українському президентові під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. До України телеведучий приїжджав для зйомок документального фільму в листопаді 2022 року.

Проте Служба безпеки Зеленського виступила проти такого жесту іноземця. З метою безпеки охоронці не дозволили главі держави з’їсти шоколад, оскільки припустили, що 48-річний британець може його отруїти.

“Служба охорони відібрала шоколад, який запропонував Зеленському Гріллз, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента”, зазначається у статті.

За даними The Telegraph, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії було здійснено п’ять спроб убити президента України Володимира Зеленського. Данілов уточнив, що всі спроби вбити главу держави були наприкінці лютого та на початку березня 2022 року.

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