У яких випадках можна залишитися без пенсії – пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, у яких випадках українці можуть залишитися без пенсії.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресслужба ПФУ.

Так, українці можуть залишитись без пенсійних виплат при верифікації документів через найменшу помилку. Наприклад, неправильно написане прізвище.

Зокрема, виходячи із Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсіонери можуть втратити пенсію з таких причин:

помилка у прізвищі;

отримання виплат за фальшивими документами;

пенсіонер якийсь час жив за кордоном;

пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців;

пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.

При цьому виплата пенсії припиняється протягом усього періоду перебування пенсіонера за кордоном.

Слід зазначити, що верифікацією пенсійних виплат є процес збирання та перевірки персональних відомостей, передбачених для призначення державних соціальних виплат фізичним особам. Ця процедура впливає визначення прав отримання тих чи інших дотацій пенсіонером.

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