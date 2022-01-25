Підвищення пенсій у розмірі 500 гривень – коли проведуть індексацію

У грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік. У ньому передбачено понад 200 млрд гривень на підвищення пенсій шляхом щорічної березневої індексації та низку інших компенсаційних відрахувань

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати непрацюючих громадян зростуть в середньому на 14%, що становить близько 500 гривень. Про це прем’єр повідомив під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З 1 березня 2022 року передбачено підвищення пенсій шляхом індексації:

для осіб віком 75-80 років – на 400 гривень;

для осіб старших 80 років – на 500 гривень.

Водночас мінімальний розмір пенсії становитиме 2500 гривень. Це стосуватиметься майже 1 млн громадян.

Якщо у пенсіонера старше 70 років буде достатній трудовий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), то мінімальна пенсія становитиме не менше 3000 гривень.

Військові пенсіонери, ліквідатори з інвалідністю також отримають підвищення у розмірі від 700 до 1500 гривень, оскільки їхні пенсії вищі.

З 1 березня також збільшаться мінімальні пенсії для тих, хто не має відповідного страхового стажу. 2022 року під індексацію вперше потраплять ті категорії пенсіонерів, яких виключили зі списку у 2017 році. Йдеться про чиновників, учених, суддів тощо. Раніше їх пенсії індексували не в березні, а окремо.

Перерахунок буде індивідуальним, адже сума підвищення залежить від кількості стажу та віку кожного конкретного пенсіонера. Звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно, перерахунок проведуть автоматично, і вже у квітні пенсіонери отримають на руки пенсії з надбавкою.

Рівень державної допомоги для пенсіонерів старших 75 та 80 років з березня становитиме 456 та 570 гривень відповідно.

Вже з 1 квітня розпочнеться другий етап індексації та виплати перерахують працюючим пенсіонерам. При цьому перерахунку враховуватиметься отриманий страховий стаж та поточна зарплата пенсіонера.

Назвали категорію населення, якій не передбачена індексація пенсії