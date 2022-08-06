В Україні триває сезон консервації, тому цукор та олія користуються високим попитом. Які ціна на ці продукти у Варусі та інших українських супермаркетах на початку серпня.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Мінфін, який здійснює щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus.

Так, вартість кілограма цукру станом на 5 серпня, порівняно з цінами минулого місяця, знизилася з 30,42 грн. до 30,23 грн. Також дешевшим став цукор і в трикілограмовій упаковці – вартість знизилася з 91,32 грн./3 кг до 89,50 грн./3 кг.

Вартість олії змінилася в залежності від виробника. Так, якщо олія “Олейна” 850 мл минулого місяця коштувала в середньому 62,77 грн., то на початку серпня ціна знизилася до 62,40 грн. а ось “Щедрий Дар” 870 мл навпаки подорожчало – з 62,87 грн. до 64,73 грн.

Цукор та олія у Варусі, ціни на 6 серпня

Цукор Вигода білий кристалічний коштує 31 грн. 30 коп. за 1 кг

Олія соняшникова Вигода рафінована коштує 50 грн. 90 коп. за 800 мл

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