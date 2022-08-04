У серпні тисячі українців не отримають пенсії. Яка причина

У серпні тисячі українців не отримають пенсії – названо причину.

Українські пенсіонери, які опинилися на тимчасово окупованих територіях та свого часу обрали отримувати виплати через «Укрпошту», у серпні не отримають пенсії. Мова йде про приблизно 300 тис. людей, передає NNS.

Нагадаємо, що раніше «Укрпошта» заявила, що робота відділень на окупованих територіях з 1 серпня більше неможлива. З початку поточного місяця компанія працює виключно на території, підконтрольній Україні, оскільки окупанти становлять загрозу життю працівників компанії та унеможливлюють доставляти гроші пенсіонерам.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович повідомила про спосіб, який вирішили застосовувати для пенсіонерів, які перебувають на окупованих територіях.

За її словами, коли немає фізичної можливості передати виплати людині, тоді ці кошти переказують до Ощадбанку. Гроші у банку можуть перебувати 30 днів. У разі, якщо при цьому людина не може забрати свою виплату, тоді шукають через Приватбанк усі можливі рахунки, які одержувач колись відкривав, та перекидають гроші туди.

Нагадаємо, що завдяки підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня багато категорій українців почали отримувати підвищену пенсію. Незважаючи на те, що в середньому зростання пенсії склало лише 45 гривень, розмір середньої пенсії з 1 липня зріс до 4437 гривень.

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