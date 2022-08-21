У російських військових з Запорізької АЕС ознаки променевої хвороби – парамедик

Російських військових, які перебували на території Запорізької АЕС, госпіталізовано із симптомами схожими до променевої хвороби.

Як стало відомо NNS, про це на своїй сторінці у Facebook заявив парамедик Богдан Бондаренко, який зараз перебуває на передовій.

“Російські військові, які виконували завдання на Запорізькій АЕС, були доставлені до реанімації з ознаками, ідентичними до променевої хвороби”, написав Бондаренко.

Такий висновок він зробив з повідомлень росЗМІ, які пишуть, що у російських військових, яких доставили 31 липня до військового шпиталю, спостерігалися ознаки сильного отруєння і наявність органічної отрути штучного походження.

“Наскільки я можу судити, будучи парамедиком – симптоми, про які пишуть ЗМІ, можуть свідчити і про променеву хворобу. Росіяни, звісно, говорять про хімічне отруєння, але привезли поранених з атомної станції. Не кажучи взагалі про рівень довіри до російської інформації. Це щодо ботолуксину”, заявив Бондаренко.

Він зазначив, що приблизно в той же час були обстріли, які росіяни здійснювали по атомній станції.

“Приблизно в цей час Росія та Україна обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілі станції. Український “Енергоатом” заявив про можливий витік радіації на ЗАЕС. При цьому “Росатом” вивів зі станції в екстреному порядку своїх співробітників, а інспекторам МАГАТЕ окупанти відмовили у доступі на станцію”, пише Бондаренко.

Парамедик вважає, що ситуація з приховуванням Росією інформації нагадує поведінку керівництва СРСР одразу після Чорнобильської трагедії.

“Щось подібне востаннє спостерігалося у перший місяць після Чорнобильської катастрофи. Керівництво СРСР відчайдушно приховувало та спотворювало правду, що призвело до катастрофічних наслідків як для здоров’я та життя мільйонів людей, так і для самої радянської влади, якій не пробачили цю брехню. Треба негайно демілітаризувати станцію та віддати її під контроль ООН, МАГАТЕ чи іншої незалежної структури. Це питання виживання. Свідомий рівня можливостей міжнародних організацій, точніше їх рівня безпорадності, але іншого поки немає”, наголосив Богдан Бондаренко.

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