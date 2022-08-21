Будь-яке умисне пошкодження стратегічного об’єкта, що спричинить потенційний витік радіації на ЗАЕС, буде трактовано як напад на країни-члени НАТО – у Великій Британії та США попередили росію про наслідки провокацій на атомній станції в окупованому українському місті Енергодар.

Такі заяви зробили голова комітету з оборони Британії Тобіас Елвуд та американський конгресмен Адам Кінзінгер, передає NNS з посиланням на Обозреватель.

Таким чином політики відреагували на анонсовані російськими окупантами провокації рф на ЗАЕС, у скоєнні яких росія збирається звинуватити Україну. Відповідні твіти з’явилися в Twitter Еллвуда та Кінзінгера.

“Давайте з’ясуємо: БУДЬ-ЯКЕ умисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації в український ядерний реактор, буде порушенням статті 5 НАТО”, застеріг Тобіас Еллвуд, коментуючи публікацію The Times, присвячену підготовці російськими окупантами провокацій на ЗАЕС.

Абсолютно солідарний з Еллвудом американський конгресмен Адам Кінзінгер.

“Це справді навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік вбиватиме людей у країнах НАТО, це автоматична стаття 5”, наголосив член Палати представників США.

За статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на весь оборонний блок.

Уперше за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів 11 вересня 2001 року проти США.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські війська готують провокацію на Запорізькій АЕС. У розвідці додали, що міноборони росії заявило про “підготовку теракту з боку ЗСУ”: нібито під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готують резонансну провокацію, щоб звинуватити росію в техногенній катастрофі.

Пізніше у ГУР повідомили про отримання додаткових підтверджень інформації про підготовку окупантами провокації на ЗАЕС. Зокрема, ліцензованому персоналу (що виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.

Крім того, російська армія постійно веде провокативні обстріли, як по самій ЗАЕС та і з її території по Нікопольському району на протилежному березі Каховського водосховища.