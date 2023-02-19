У Кривому Розі сталася стрілянина – що відомо (фото)

У Кривому Розі ввечері 18 лютого сталася стрілянина на подвір’ї багатоквартирного будинку. Причиною став конфлікт між місцевими мешканцями.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Дніпропетровської області в Telegram.

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Металургійного району.

Як встановили поліціянти, між місцевими жителями, водіями автомобілів KIA та BMW виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої сталася стрілянина.

Люди не постраждали. Обидва учасники конфлікту – чоловіки віком 30 і 31 рік, затримали працівники відділу кримінальної поліції спільно з патрульними поліцейськими.

Наразі встановлюються всі обставини події. Зброя злочину – помпова рушниця та пістолет – вилучено. Чоловіків доставили до відділення поліції.

Як пише видання «Свої. Новини Кривого Рогу» в Telegram, невідомі на машині BMW X5 влаштували стрілянину на вулиці Соборності.

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