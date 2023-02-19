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У Кривому Розі сталася стрілянина – що відомо (фото)

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У Кривому Розі сталася стрілянина - що відомо (фото)

У Кривому Розі ввечері 18 лютого сталася стрілянина на подвір’ї багатоквартирного будинку. Причиною став конфлікт між місцевими мешканцями.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Дніпропетровської області в Telegram.

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Металургійного району.

Як встановили поліціянти, між місцевими жителями, водіями автомобілів KIA та BMW виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої сталася стрілянина.

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У Кривому Розі сталася стрілянина - що відомо (фото)

Люди не постраждали. Обидва учасники конфлікту – чоловіки віком 30 і 31 рік, затримали працівники відділу кримінальної поліції спільно з патрульними поліцейськими.

Наразі встановлюються всі обставини події. Зброя злочину – помпова рушниця та пістолет – вилучено. Чоловіків доставили до відділення поліції.

У Кривому Розі сталася стрілянина - що відомо (фото)

У Кривому Розі сталася стрілянина - що відомо (фото)

Як пише видання «Свої. Новини Кривого Рогу» в Telegram, невідомі на машині BMW X5 влаштували стрілянину на вулиці Соборності.

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