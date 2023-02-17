Через фейкову сторінку Дії ошукують українців – як працює схема

Шахраї створили фейкову сторінку Дії, за допомогою якої ошукують українців, начебто пропонуючи отримати допомогу від держави.

Люди вводять дані своєї картки на фішинговому (підробленому шахраями) сайті, а зловмисники таким чином отримують доступ до їхніх даних, заходять в банкінг і знімають всі кошти.

Один із багатьох таких шахрайських сайтів – fourthvariety.com. Рекламується ресурс через фейкову сторінку Дії в Facebook – спільнота “Діа”, передає НСН з посиланням на «Обозреватель».

Фейкову сторінку Дії створили в Україні. Як уберегтися

Щоб уберегтися від шахраїв, слід довіряти лише офіційним джерелам. У даному випадку – офіційній сторінці Дія, Міністерства цифрової трансформації України та ін. Також треба звертати увагу на заповненість каналу, назву (у даному випадку помилка в слові Дія), а також на гіперпосилання.

Як працюють шахраї – реальний приклад

Слід зазначити, що схема із фейковими виплатами дуже популярна в Україні під час війни. Наприклад, на Франківщині шахраї обдурили українця та ошукали його на 55 тис. грн. Аферисти поширили інформацію про начебто нарахування виплат.

У соцмережі чоловік натрапив на оголошення про виплату соціальної допомоги для ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Заявник зайшов на невідомий сайт із логотипом “єДопомога”, а для реєстрації надав реквізити своїх банківських карток, розповіли у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Триває слідство.

Інші новини України: