У якому випадку навчання у виші не зарахують до страхового стажу

В Україні щороку підвищуються вимоги щодо кількості страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. 2022 року потенційному пенсіонеру, якому виповниться 60 років, для виходу на пенсію необхідно накопичити 29 років страхового стажу.

При оформленні пенсії до страхового стажу можуть віднести роки навчання у ВНЗ на денній формі. Але є умова.

У Пенсійному фонді України зазначили, що до страхового стажу буде зараховано роки навчання за період до 1 січня 2004 року, пише NNS з посиланням на сайт «На пенсії».

Для підтвердження факту навчання у роки до Пенсійного фонду слід пред’явити диплом чи свідоцтво, посвідчення та інші документи, видані виходячи з архівних даних.

Після цієї дати такий період зараховується до страхового стажу лише у разі добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Для цього слід звернутися до органів податкової служби за місцем проживання та написати заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Сума ЄСВ, яку доведеться заплатити, становитиме 2860 гривень на місяць. Відповідно до статті 10-ї Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», у разі одноразової сплати ЄСВ за періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, її сума за кожен місяць такого періоду не може бути менше за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2.

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