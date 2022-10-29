Страховий стаж для пенсії – чи зараховується він українцям з досвідом роботи за кордоном

Багато українців можуть роками працювати за кордоном і набувати там свій страховий стаж. Однак слід знати, що не в кожній країні робота може вплинути на майбутню пенсію особи в Україні. Будь-який випадок у цій ситуації розглядається окремо

Про це розповіла спеціалістка Пенсійного фонду України Надія Юрчишина в коментарі виданню “Сільський вісник”, передає NNS

За її словами, від кожної конкретної країни залежить, чи можливо зарахувати страховий стаж для набуття пенсії, адже є країни, з якими Україна укладала відповідні угоди, а є ті, з якими ні.

Наприклад, Юрчишина згадала про Німеччину. З цією країною Україна не має спільної угоди, а отже робота там абсолютно не вплине на визначення права на призначення пенсії в Україні.

У Польщі ситуація трохи відрізняється. Якщо стажу, який був отриманий в Україні вистачає, щоб призначити пенсію, то період роботи у Польщі не впливає на пенсійне забезпечення людини.

Також якщо роздивитися таку країна як Чехія, то там справа ще краща. Працевлаштування в Чехії сумується рівнозначно з тим стажем, який був набутий в Україні. Після досягнення 65 років можна розраховувати на призначення пенсії за наявності щонайменше 15 років сумарного стажу.

На які виплати впливає страховий стаж, крім пенсії