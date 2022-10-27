У Генштабі розповіли, чи може рф знову піти на Київ через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center, передає NNS з посиланням на Укрінформ.

Громов не виключив таку можливість.

«Ми не виключаємо, що противник знову може вдатися до наступу на Київ. Насамперед вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва», сказав він.

Водночас Громов зазначив, що ЗСУ набули бойового досвіду боротьби з ворогом, і насамперед це досвід лютого-березня 2022 року.

«Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед з республіки білорусь. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області. Ми готові до цього, але на даний час ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати», наголосив він.

Громов також додав, що зараз насамперед від противника слід очікувати більше атак на об’єкти інфраструктури.

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