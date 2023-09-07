За останній місяць в Україні ціни на молочні продукти змінилися. Що стало дорожче, а що подешевшало.

Результатами моніторингу проведеного експертами Асоціації виробників молока, ділиться НСН з посиланням на УНН.

Як змінилися ціни на молочні продукти

Молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на 1 вересня в середньому коштує 40,16 грн. за кг, що на 24 коп. (+0,60%) більше порівняно до серпня. Найдешевше в українських мережах молоко можна знайти за 23,98 грн. за кг. Найдорожче – 49,86 грн. за кг.

Кефір жирністю 2,5% в середньому коштує 50,76 грн. за кг, що на 10 коп. (+0,20%) дорожче ніж в серпні. Найдешевший кефір можна купити 34,33 грн. за кг. Найдорожчий – за 70,21 грн. за кг.

Ціна на кисломолочний сир жирністю 9% на початку вересня склала 188,72 грн. за кг. Продукт подорожчав на 32 коп. (+0,17%) порівняно до 1 серпня. Найдешевший сир можна знайти за 133 грн. за кг. Найдорожчим залишається кисломолочний сир, який коштує 259,81 грн. за кг.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 349,45 грн. за кг, що на 3,43 грн. (+0,98%) дорожче ніж в серпні. Найдешевша ціна на масло жирністю 73% – 255,56 грн. за кг. Найвищій цінник вітчизняного виробництва стоїть на безлактозне масло жирністю 73%– 442,61 грн. А от брикет імпортного масла середньому коштує 545,50 грн. за кг.

Сир «Український» жирністю 50% в середньому коштує на полицях супермаркетів 413,06 грн. за кг. Порівняно до минулого місяця ціна на товар виросла на 5,59 грн. (+1,35%). Найнижчою є ціна на сир «Український» ваговий – 207,90 грн. за кг, найдорожчою – 591,11 грн. за кг.

Середня ціна на сир «Маасдам» жирністю 45% вітчизняного виробництва склала 551,42 грн. за кг, що на 39,64 (+7,19%) більше ніж в серпні. Найдешевший «Маасдам» можна купити за 275 грн. за кг. Найдорожчий коштує 852,67 грн. за кг. Імпортний «Маасдам» в середньому коштує в українських супермаркетах 478,65 грн. за кг, що на 13,2% дешевше ніж вітчизняний сир.

Сир «Гауда» жирністю 45% від українських переробників в середньому коштує 381,97 грн. за кг, що на 6,19 грн. (+1,62%) дорожче порівняно до серпня. Найдешевший сир продається за 228,70 грн. за кг. Найдорожча «Гауда» коштує 635,17 грн. за кг. Аналогічний сир імпортного походження в середньому коштує в Україні 468,91 грн. за кг.

«Моцарелла» українського походження в середньому коштує 356,01 грн. за кг. Ціна на сир виросла на 6,94 грн. (+1,95%) порівняно до серпня. Вигідніше купляти вагову «Моцарелу», її можна знайти за 229,90 грн. за кг. Найдорожча «Моцарелла» коштує 544,65 грн. за кг. Імпортний ж сир коштує в середньому 344,36 грн. за кг, що на 3,27% дорожче продукції вітчизняних сироварів.

Втім сметана жирністю 15% та питний йогурт подешевшали. Сметана жирністю 15% станом на 1 вересня коштує 110,80 грн. за кг, що на 11,47 грн. (-10,35%) дешевше порівняно до минулого місяця. За найдешевшу в супермаркетах сметану поведеться віддати 74,75 грн. за кг. Найвища ціна зараз на сметану – 136,92 грн за кг.

Ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому склала 68,70 грн. за кг, що на 17,37 грн. (-25,28%) менше ніж в серпні. Найдешевший йогурт можна знайти за 46,50 грн. за кг, а ось найдорожчий – за 119,78 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 113,03 грн. за кг. За останній місяць ціна на товар також знизилась – на 1,33 грн. (-1,18%). Найнижча ціна на білий густий йогурт жирністю 1,6%, яку зафіксували в Асоціації виробників молока – 97,68 грн. за кг. Найдорожчий в Україні ложковий йогурт коштує 135,52 грн. за кг.

В Асоціації вважають, що подорожчання молочних продуктів, які входять до споживчого кошику українців, ймовірно пов’язано з підвищенням цін на молоко-сировину в Україні внаслідок аномальної спеки в липні-серпні. Внаслідок зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока.

Водночас, попит на сировину в цей період був досить активним з боку сироварів та виробників свіжої молочної продукції, які розпочали підготовку до осіннє-зимового сезону продажів.

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