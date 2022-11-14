Тривалість відключення світла можуть збільшити: на скільки і чому

Відключення світла в центральній частині України найближчим часом, швидше за все, не припиняться. І періоди відсутності електроенергії можуть збільшуватись – за рахунок екстрених відключень.

До таких відключень може призвести різке похолодання, про яке почали попереджати синоптики, передає NNS.

За прогнозом синоптиків, тепла погода йде з України й похолодання буде швидким – вже до кінця наступного тижня можливі нічні морози. А наприкінці листопада морози очікуються і вдень.

Це призведе до того, що люди почнуть включати додаткові обігрівальні прилади – бойлери, котли, електричні обігрівачі. А вся ця техніка сильно витрачає електроенергію.

Якщо система не витримуватиме напругу, то до планових графіків відключення додадуться й екстрені. Отже, українці сидітимуть без електроенергії по 6-7 годин на добу.

Як пояснив директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія заходить до столиці, залишиться на тому ж рівні, що й зараз – обмеження електроспоживання у столиці з похолоданням можуть збільшитися.

“У нас, коли знижуватиметься температура, то споживання зростатиме. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання територією України в середньому”, наголосив глава ДТЕК.

Він наголосив, що періоди відключення електроенергії можуть збільшитись і в тому випадку, якщо фахівці ДТЕК не встигне відремонтувати та збільшити обсяг електроенергії, яку можна подати до Києва.

“Але я зараз не готовий говорити, що це буде – або 6, або 7, або у 4 години ми зможемо вкластися”, уточнив Сахарук.

Він додав, що ДТЕК шукатиме шляхів, щоб подавати електроенергію максимально часто без перевантаження системи – щоб інтервали без світла стали коротшими навіть при настанні морозів.

“Головне, що навантаження буде більшим, і дефіцит зростатиме. Тому тут потрібно шукати шляхи, якими з одного боку не зробити так, щоб не було світла, а з іншого – не зруйнувати енергосистему через навантаження”, пояснив глава ДТЕК.

Джерело: РБК-Україна

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