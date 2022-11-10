5 /5
Based on 5 ratings
72
Україна
Тег:
72

Чи оплачується робітникам простій під час відключень світла

Дата
простій під час відключень світла

Чи повинен роботодавець платити робітникам за вимушений простій під час відключень світла.

Про це розповів заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін у коментарі OBOZREVATEL, передає NNS.

Кодекс законів про працю зобов’язує роботодавця оплачувати простій у тому разі, якщо він стався не з вини працівника. Тобто українці, які працюють віддалено і не можуть виконувати свою роботу вдома через вимкнення електроенергії, мають право претендувати на середній заробіток.

Чи оплачується робітникам простій під час відключень світла

Якщо ж роботодавець не хоче оплачувати простій, він повинен забезпечити співробітника генераторами, акумуляторами або іншими засобами для забезпечення віддаленої роботи без електроенергії.

Як оплачується простій під час відключень світла чи час, проведений у бомбосховищі

Зникнення електроенергії – форс-мажор, пояснює Шубін. Це вимушений простій, який відбувається не з вини працівника. А з огляду на те, що в ситуації воєнного стану для співробітника є загроза його життю, можна вважати, що оплата має відбуватися виходячи із середнього заробітку.

Така сама ситуація і з часом, який працівник проводить у бомбосховищі під час повітряної тривоги.

“Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника. І підлягає оплаті відповідно до закону”, пояснює Шубін.

Якщо роботодавець не хоче платити за простій, має забезпечити електроенергією

Фактично у роботодавця є вихід: або оплачувати період, коли співробітник вимушено не може виконувати свої функції, або забезпечити його альтернативним джерелом енергії. Це можуть бути акумулятори, ноутбуки з батареєю, які можуть працювати без підключення до мережі тривалий час, генератор і т.д.

“Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає у договорі, значить, відповідає роботодавець”, каже Шубін.

Фактично за законом через відсутність електроенергії роботодавець повинен нести всі пов’язані з цим збитки, платити зарплату за час простою або забезпечувати співробітника додатковою технікою. Однак насправді тут також варто враховувати і той факт, що далеко не у всіх роботодавців у таких обставинах є ресурс для забезпечення всіх своїх співробітників.

To Top