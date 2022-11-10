Чи оплачується робітникам простій під час відключень світла

Чи повинен роботодавець платити робітникам за вимушений простій під час відключень світла.

Про це розповів заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін у коментарі OBOZREVATEL, передає NNS.

Кодекс законів про працю зобов’язує роботодавця оплачувати простій у тому разі, якщо він стався не з вини працівника. Тобто українці, які працюють віддалено і не можуть виконувати свою роботу вдома через вимкнення електроенергії, мають право претендувати на середній заробіток.

Якщо ж роботодавець не хоче оплачувати простій, він повинен забезпечити співробітника генераторами, акумуляторами або іншими засобами для забезпечення віддаленої роботи без електроенергії.

Як оплачується простій під час відключень світла чи час, проведений у бомбосховищі

Зникнення електроенергії – форс-мажор, пояснює Шубін. Це вимушений простій, який відбувається не з вини працівника. А з огляду на те, що в ситуації воєнного стану для співробітника є загроза його життю, можна вважати, що оплата має відбуватися виходячи із середнього заробітку.

Така сама ситуація і з часом, який працівник проводить у бомбосховищі під час повітряної тривоги.

“Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника. І підлягає оплаті відповідно до закону”, пояснює Шубін.

Якщо роботодавець не хоче платити за простій, має забезпечити електроенергією

Фактично у роботодавця є вихід: або оплачувати період, коли співробітник вимушено не може виконувати свої функції, або забезпечити його альтернативним джерелом енергії. Це можуть бути акумулятори, ноутбуки з батареєю, які можуть працювати без підключення до мережі тривалий час, генератор і т.д.

“Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає у договорі, значить, відповідає роботодавець”, каже Шубін.

Фактично за законом через відсутність електроенергії роботодавець повинен нести всі пов’язані з цим збитки, платити зарплату за час простою або забезпечувати співробітника додатковою технікою. Однак насправді тут також варто враховувати і той факт, що далеко не у всіх роботодавців у таких обставинах є ресурс для забезпечення всіх своїх співробітників.