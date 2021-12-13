Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки

З 19 грудня, українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу – зможуть отримати тисячу гривень. Починаючи з січня, громадяни старше 60 років – матимуть змогу витратити кошти на ліки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського, передає NNS.

За словами Зеленського, програма “єПідтримка” розширюватиметься й надалі, аби стати доступнішою для якнайбільшої кількості громадян.

Починаю з січня, громадяни старше 60 років, зможуть витратити тисячу на соціальні потреби, зокрема на ліки.

“Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення”, додає президент.

Програма «єПідтримка» розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2021

Як отримати тисячу за вакцинацію:

на першому етапі виплата буде доступною виключно в застосунку “Дія”;

водночас кошти не можна отримати на звичайну карту – для цього необхідно оформити віртуальну “єПідтримка” в одному з банків-партнерів;

також неможливо буде зняти гроші, або ж перевести їх на іншу карту;

на обробку заявки щодо віртуальної карти потрібно приблизно до п’яти днів.

Для тих, хто не має доступу до застосунку – найближчим часом з’явиться альтернативний механізм.

Куди можна витрати тисячу за вакцинацію

Як відзначив президент, кошти можна буде витратити в тих сферах економіки, які найбільше постраждали внаслідок пандемії коронавірусу, а саме:

абонемент у фітнес-центр або ж спортивний зал;

квиток в театр або кінотеатр;

похід в музей;

квиток на залізничне чи авіаперевезення;

покупку книг.

Очікується, що на виплати за вакцинацію з держбюджету цього року виділять 8 млрд гривень.

Зокрема, аби отримати кошти, необхідно оформити віртуальну карту в одному з банків партнерів та заповнити заявку в “Дії”.

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