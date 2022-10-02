Тарифи у жовтні 2022 – скільки платитимемо за світло, газ і воду

Тарифи у жовтні 2022: NNS з посиланням на zn.ua розповідає про те, якими будуть тарифи на комунальні послуги у жовтні.
На час дії воєнного стану та ще півроку після в Україні не підвищуватимуть тарифи на тепло. Верховна Рада України ухвалила законопроект №7427, який встановлює мораторій на підвищення цих тарифів.
У встановлений термін заборонено підвищувати тарифи на:
- послуги з розподілу газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Тариф на електроенергію з 1 жовтня
У середині квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову №453, якою пролонгував дію нинішніх тарифів на електроенергію. Згідно з ним, поточні тарифи на світло діятимуть до 31 жовтня 2022 року, а тому з 1 жовтня тариф на електроенергію не зміниться.
Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:
- до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;
- понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.
Тариф на газ з 1 жовтня
Згідно з ухваленим мораторієм, ціна газу для побутових споживачів не підлягає зміні і відповідає тієї, що була встановлена станом на 24 лютого 2022 року.
Ціна для побутових споживачів складає 7,96 грн. за 1 кубометр.
Тариф на воду з 1 жовтня
У січні 2022 року були встановлені тарифи на холодну воду, які діятимуть рік. Нові ціни ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) для 45 водоканалів. А тому з 1 жовтня вони не зміняться.
В Україні є дві групи тарифів: централізоване постачання холодної води та водовідведення. Ціни на них відрізняються залежно від регіону. Актуальні тарифи – у таблиці нижче.
Тариф на гарячу воду залишається незмінним, оскільки підпадає під дію мораторію.
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