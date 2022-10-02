Тарифи у жовтні 2022 – скільки платитимемо за світло, газ і воду

Тарифи у жовтні 2022: NNS з посиланням на zn.ua розповідає про те, якими будуть тарифи на комунальні послуги у жовтні.

На час дії воєнного стану та ще півроку після в Україні не підвищуватимуть тарифи на тепло. Верховна Рада України ухвалила законопроект №7427, який встановлює мораторій на підвищення цих тарифів.

У встановлений термін заборонено підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тариф на електроенергію з 1 жовтня

У середині квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову №453, якою пролонгував дію нинішніх тарифів на електроенергію. Згідно з ним, поточні тарифи на світло діятимуть до 31 жовтня 2022 року, а тому з 1 жовтня тариф на електроенергію не зміниться.

Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:

до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;

понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.

Тариф на газ з 1 жовтня

Згідно з ухваленим мораторієм, ціна газу для побутових споживачів не підлягає зміні і відповідає тієї, що була встановлена станом на 24 лютого 2022 року.

Ціна для побутових споживачів складає 7,96 грн. за 1 кубометр.

Тариф на воду з 1 жовтня

У січні 2022 року були встановлені тарифи на холодну воду, які діятимуть рік. Нові ціни ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) для 45 водоканалів. А тому з 1 жовтня вони не зміняться.

В Україні є дві групи тарифів: централізоване постачання холодної води та водовідведення. Ціни на них відрізняються залежно від регіону. Актуальні тарифи – у таблиці нижче.

Тариф на гарячу воду залишається незмінним, оскільки підпадає під дію мораторію.

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