частині силовиків урізали зарплату

Кабмін урізав зарплату частині силовиків: кого торкнулися зміни.

Кабінет міністрів змінив умови виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби 30 тисяч гривень під час війни з російськими окупантами. Зміни набули чинності ще з 1 червня.

Про це свідчать зміни, які уряд вніс до ухвали №168 1 липня, передає NNS.

Згідно з ними, додаткову винагороду у 30 тисяч гривень під час військового стану зможуть отримати тільки ті рядові солдати та начальники Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій чи тимчасової окупації та оточення.

До цього на надбавку мали право всі працівники служби, які перебували на територіях України, на яких надається допомога в рамках “єПідтримки”.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим 28 лютого. Додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують:

військові Збройних Сил,

Служби безпеки,

Служби зовнішньої розвідки,

розвідки Міністерства оборони,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби

бійці Управління державної охорони,

бійці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

бійці Державної спеціальної служби транспорту,

службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій

поліцейські.

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