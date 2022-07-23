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В Україні частині силовиків урізали зарплату – кого торкнулися зміни

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частині силовиків урізали зарплату

Кабмін урізав зарплату частині силовиків: кого торкнулися зміни.

Кабінет міністрів змінив умови виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби 30 тисяч гривень під час війни з російськими окупантами. Зміни набули чинності ще з 1 червня.

Про це свідчать зміни, які уряд вніс до ухвали №168 1 липня, передає NNS.

Згідно з ними, додаткову винагороду у 30 тисяч гривень під час військового стану зможуть отримати тільки ті рядові солдати та начальники Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій чи тимчасової окупації та оточення.

До цього на надбавку мали право всі працівники служби, які перебували на територіях України, на яких надається допомога в рамках “єПідтримки”.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим 28 лютого. Додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують:

  • військові Збройних Сил,
  • Служби безпеки,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • розвідки Міністерства оборони,
  • Національної гвардії,
  • Державної прикордонної служби
  • бійці Управління державної охорони,
  • бійці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • бійці Державної спеціальної служби транспорту,
  • службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій
  • поліцейські.

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