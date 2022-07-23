частині силовиків урізали зарплату

Кабмін урізав зарплату частині силовиків: кого торкнулися зміни.
Кабінет міністрів змінив умови виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби 30 тисяч гривень під час війни з російськими окупантами. Зміни набули чинності ще з 1 червня.
Про це свідчать зміни, які уряд вніс до ухвали №168 1 липня, передає NNS.
Згідно з ними, додаткову винагороду у 30 тисяч гривень під час військового стану зможуть отримати тільки ті рядові солдати та начальники Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій чи тимчасової окупації та оточення.
До цього на надбавку мали право всі працівники служби, які перебували на територіях України, на яких надається допомога в рамках “єПідтримки”.
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим 28 лютого. Додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують:
- військові Збройних Сил,
- Служби безпеки,
- Служби зовнішньої розвідки,
- розвідки Міністерства оборони,
- Національної гвардії,
- Державної прикордонної служби
- бійці Управління державної охорони,
- бійці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
- бійці Державної спеціальної служби транспорту,
- службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій
- поліцейські.
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