Священники московського патріархату допомогали окупантам

В Україні масово розслідують злочини служителів московського патріархату. Під час окупації населених пунктів вони не тільки допомагали ворогові, а й розповідали віруючим наративи російської пропаганди.

Про це розповіли в сюжеті ТСН, передає NNS.

Відзначається, що в Київській області батюшки навіть викрадали людей.

Один з таких служителів церкви забирав собі викрадену гуманітарну допомогу, а волонтерів тримав у закритих келіях. Інший зустрічав окупантів з іконою і швидко подружився з ними.

Волонтерка Світлана Федорова розповіла, що під час того, як вони везли гуманітарну допомогу, їх зупинили російські військові. У людей відразу забрали мобільні телефони, пригрозили розстрілом і повезли в окуповану тоді Бородянку. Там усіх волонтерів привели до церкви.

“З церкви вийшов отець Віктор, з ним була людина у військовій формі. Вони сказали, що нас перевірятимуть. На них усіх були георгіївські стрічки”, розповіла Світлана.

За її словами, люди батюшку не цікавили, він виявляв великий інтерес до автомобілів, на яких вони приїхали. На території церкви в полоні перебувало 19 людей.

“Мені здалося, що батюшка звичайний мародер”, розповіла інша жінка-волонтерка Олена Зілінська.

Вона повідомила, що отець Віктор розпоряджався гуманітарною допомогою за своїм наглядом.

Служитель УПЦ МП під час окупації Бородянки охоче роздавав в інтерв’ю, в якому підтримував Віктора Януковича і засуджував ЛГБТ.

“Треба було народу у 2014 році підтримати Януковича”, говорив отець Віктор.

За 20 кілометрів від Бородянки в селі Андріївка чернець Микола також підтримував російських окупантів. Але селяни бояться розповідати про наставника.

Цікаво, що до того як стати священнослужителем Микола був засуджений за педофілію.

За словами людей, коли росіяни зайшли в село – отець Микола вийшов їх зустрічати з іконою в руках.

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