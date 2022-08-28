У росії планують влаштувати театралізоване судилище над Зеленським – ЗМІ

У росії планують влаштувати показове судилище над Зеленським. Одним із “свідків” має стати ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого підозрюють у держзраді.

Про плани рф влаштувати судилище над президентом України Володимиром Зеленським повідомив шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар із посиланням на власні джерела в силових структурах, передає NNS.

За його словами, театралізована постановка має на меті продати світові черговий фейк про те, що Україна нібито влаштувала “геноцид власного народу”.

“Очевидно, йтиметься про “бомбардування народів Донбасу”, “геноцид мирного населення” та іншу лободу, про яку “чревовещают” сьогодні адепти путінської хунти”, йдеться на авторському каналі “Орестократія”.

Зазначається, що головним свідком має виступити підозрюваний у держзраді колишній генерал СБУ Андрій Наумов. Наразі він перебуває у виправній колонії міста Ніш у Сербії. Його затримали на кордоні із сумою близько 600 тисяч євро під час спроби незаконно потрапити на територію країни і знайти там політичний притулок.

“Джерела стверджують, що росіяни зараз торгуються із сербами щодо передачі Наумова. Саме тому серби не звільняють колишнього генерала з-під варти, бо прагнуть вигідно розміняти його у цій оборудці. За сербськими законами його можуть утримувати під вартою до 3-х років”, зазначає Орест Сохар.

Київ вимагає від Сербії повернення Наумова на територію України. Проте Белград не поспішає ухвалювати рішення з цього питання та продовжує переговори з рф.

“Додам, що частина панівного істеблішменту в Сербії проросійська, але водночас у країні існує потужна проукраїнська опозиція, що дозволяє сподіватися на [примусове] повернення Наумова до України”, пояснює шеф-редактор OBOZREVATEL.

Він зазначає, що ексгенерала у справі представляють два юристи, що перебувають на грошовому забезпеченні російських спецслужб. Водночас стало відомо, що представники рф запропонували підозрюваному у держзраді політичний притулок в обмін на надання публічних свідчень проти Зеленського.