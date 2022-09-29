Субсидії пенсіонерам можуть призначити як до початку опалювального сезону, так і після. Але не всі вони мають право на отримання виплат, передає NNS.

Як йдеться у постанові Кабміну № 1098, усе залежить від доходу громадян. Адже субсидії виплачуються лише малозабезпеченим верствам населення.

Отже, згідно із законом, субсидії пенсіонерам не призначають, якщо:

людина отримує пенсію, працює чи веде іншу діяльність, пов’язану із отриманням доходу;

хтось із членів сім’ї пенсіонера в останні півроку перед зверненням за тимчасовою допомогою зробив якусь покупку на суму понад 50 тис. гривень;

середньомісячний загальний дохід сім’ї пенсіонера за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з розрахунку на одну особу);

вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, які не були зазначені у декларації про доходи та майно. Це може бути здавання в оренду житлового приміщення або заробіток непрацевлаштованих членів сім’ї;

у власності людини, яка звертається за допомогою, або членів її сім’ї є друга квартира або будинок за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метри на сім’ю.

Також відмовити можуть через наявність більше одного автомобіля.

Які є винятки із правил

Проте ці критерії ще не вирок. У деяких випадках субсидію все одно можуть призначити. Наприклад, за рішенням спеціальної комісії або, якщо в сім’ї є хоч одна людина з інвалідністю.

Остаточне рішення приймається лише після перевірки матеріально-побутових умов пенсіонера і, до того ж, його можна оскаржити в суді чи іншому органі виконавчої влади.

Нагадуємо, до кінця поточного року деяким категоріям пенсіонерів ще раз перерахують виплати.

З 1 жовтня це торкнеться людей пенсійного віку віком від 70 років. Усі пенсіонери, які досягли цього віку та старші, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень.

Таким чином, мінімальна пенсія становитиме 3000 гривень для цієї категорії населення, але лише за умови наявності повного страхового стажу.

Друге підвищення варто чекати наприкінці року і пов’язане воно зі збільшенням прожиткового мінімуму, який з 1 грудня становитиме 2684 грн. Пенсійні виплати перерахують пропорційно до збільшення прожиткового мінімуму.

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