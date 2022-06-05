В Україні слід негайно запроваджувати програми перекваліфікації, оскільки вже сьогоднішні дані по безробіттю є “страшними”, а надалі вони лише погіршуватимуться.

Про це заявив народний депутат Ярослав Желєзняк з посиланням на нове опитування бізнесу, яке провела Європейська бізнес асоціація. Про це NNS дізнався з повідомлення zn.ua.

“Щодо безробіття страшна цифра: якщо у квітні звільнення персоналу проводило 3%, то вже у травні 8% опитаних”, зазначив народний депутат.

Він наголосив, що далі ця статистика лише погіршуватиметься.

“Усі неофіційні джерела показують, що безробіття у нас зростатиме. І тут треба розпочинати програми з перекваліфікації. Запас бізнесу за 100 днів значно вичерпався”, стверджує Желєзняк.

Водночас, він навів дані, які дещо суперечать твердженню про вичерпання запасу бізнесу.

“ЄБА провела нове опитування бізнесу. З позитивних тенденцій: у порівнянні з квітнем, у травні кількість компаній, які повноцінно працюють, збільшилася з 28% до 47%”, зазначив депутат.

Нагадаємо також, що 72,7% опитаних підприємств вважає, що надалі ситуація вже не погіршуватиметься. Це показало щомісячне опитування бізнесу, яке проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Хоча за підсумками квітня, 48,7% представників бізнесу все ж констатували збільшення кількості співробітників, що перебувають у вимушених відпустках. Лише 11,6% вказали на їх зменшення. Для 39,6% підприємств ситуація за минулий місяць не змінилась.

Серед песимістично налаштованого бізнесу найбільше – малих підприємств. Макропідприємства навпаки є найбільш оптимістично налаштованими щодо вимушених відпусток своїх працівників.

В Україні пропонують прийняти новий Трудовий кодекс під час війни – звільнення за один день