В Україні пропонують прийняти новий Трудовий кодекс під час війни – звільнення за один день

Верховна Рада України запропонувала ухвалити новий Трудовий кодекс. Він передбачає звільнення за один день

Новий трудовий кодекс передбачає звільнення працівників без вагомих підстав та попередження. Законопроект уже пройшов перше читання. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На ринку праці України незабаром очікуються серйозні зміни. ВРУ розглянула законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів про спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність”, який представили у парламенті рік тому.

Депутати вирішили, що під час війни настав час переглянути правила працевлаштування у країні. Ключове нововведення – запровадження договірного режиму регулювання трудових відносин. Його запропонували поширити на всі підприємства малого та середнього бізнесу, а також на працівників великих підприємств, зарплата яких перевищує вісім мінімальних.

Суть договірних відносин у тому, що з роботодавця знімаються практично всі обов’язки та обмеження, що накладені на нього нинішнім Трудовим кодексом. Якщо закон ухвалять, збережуться лише мінімальні вимоги: що розмір зарплати не можна встановлювати нижче мінімального і працівникові надається щорічна відпустка.

Решта умов праці визначатиметься “за взаємною згодою” фіксуватиметься договором. Очікується, що нова система позбавить трудових відносин від зайвих формальностей, які вимагають значних витрат та зусиль.

Народні обранці запропонували надати роботодавцю право звільнити працівника у будь-який зручний час – навіть без підстав чи його згоди. Досить надіслати людині повідомлення – і вона вважатиметься звільненою з дня після вручення листа.

Примітно, що згода профспілки також непотрібна. Роботодавець має виплатити колишньому співробітнику три мінімальні зарплати.

В Україні нові правила трудових відносин під час війни: що змінилося?