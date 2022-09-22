Хто з жінок обов’язково має стати на військовий облік – законопроєкт ухвалено в першому читанні

Верховна Рада 21 вересня ухвалила за основу законопроєкт про військовий облік жінок.

Згідно з ним, обов’язкове взяття на облік стосується лише жінок, які мають медичні спеціальності, всі інші жінки можуть стати на військовий облік добровільно.

Як передає NNS, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних”, йдеться у формулюванні законопроєкту.

За відповідний законопроєкт №6482 Верховна Рада проголосувала у першому читанні. 267 депутатів проголосували за.

У документі змінили формулювання щодо військового обліку жінок – зміни внесли до частини 11 статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Також відзначається, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.

Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов’язує деяких жінок стати на військовий облік.

З1 жовтня 2022 року на облік обов’язково мали ставати представниці професій, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями.

Пізніше цей термін подовжили на рік: міністр оборони Резніков підписав наказ про відтермінування взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Зрештою, військовий облік вирішили зробити добровільним для жінок, які придатні за станом здоров’я і віком.

Загальна мобілізація: де можуть знадобитися чоловіки без військового досвіду та бажання воювати