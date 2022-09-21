Загальна мобілізація: де можуть знадобитися чоловіки без військового досвіду та бажання воювати

В Україні тривають війна та загальна мобілізація, яку президент Володимир Зеленський оголосив 24 лютого. Стало відомо, куди можуть залучити чоловіків без військового досвіду та мотиваці

В нашій країні діє заборона виїзду чоловіків віком 18-60 років. Експерти вважають, що люди з низькою мотивацією не нададуть великої підтримки воїнам. Не всі військовозобов’язані вирушають до армії, проте вони також можуть приносити користь народу. Допомогти Батьківщині виграти війну у Росії можуть і ті, хто не горить бажанням вирушати на фронт. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Економіст Андрій Блінов заявив, що мобілізацію потрібно розглядати не лише як призов до армії, а й у ширшому контексті. Він нагадав, що економіку України намагалися “перевести на військові рейки”, проте вона поки що залишається ринковою.

“Ми все ж таки залишаємося на ринкових механізмах: у нас немає талонів, продовольчих карток тощо. Грошово-кредитні відносини зберігаються. Незважаючи на війну, Україна залишається в системі ринкової економіки”, – цитує експерта “Апостроф”.

Блінов наголосив, що якщо Україна збирається перейти на військову економіку, обмеження на виїзд чоловіків із країни обґрунтовані. Ситуація залежатиме від того, які військово-політичне керівництво розглядатиме можливості для опору.

Зазначено, що для працездатних громадян можуть запровадити трудовий обов’язок для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання робіт оборонного характеру та суспільно корисних – на допомогу ЗСУ.

Так, чоловіки без військового досвіду та бажання взяти участь у бойових діях, можуть і не знадобитися на полі бою. Однак вони виявляться корисними як працівники тилу.

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