В Офісі президента відреагували на відмову Маска фінансувати роботу супутників Starlink для України.

У Києві знайдуть рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу в Україні. Американський мільярдер Ілон Маск допоміг українцям вистояти у найбільш критичні моменти російсько-української війни, але бізнес має право на власні стратегії.

Як передає NNS, про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 14 жовтня написав у Twitter.

Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок, упевнений він.

Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. 🇺🇦 знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав не турбуватися через роботу Starlink в Україні. Він переконаний, що термінали цього супутникового інтернету працюватимуть.

Тим часом агенція AP із посиланням на американського посадовця на умовах анонімності повідомила, що Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

У Пентагоні заявили, що відомство «перебуває на зв’язку зі SpaceX» щодо ситуації із системою Starlink в Україні. Інші подробиці американські військові відмовилися оголошувати.

Маск підтвердив, що не хоче фінансувати Starlink в Україні