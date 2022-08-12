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Стало відомо, на скільки продовжать терміни воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Дата
воєнного стану

Президент Володимир Зеленський подав законопроєкти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів після 23 серпня.

Про це повідомляє NNS з посиланням на тексти законопроєктів, опублікованих на сайті Верховної Ради.

Згідно з поданими законопроєктами, термін дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 23 серпня 2022 року на 90 днів. На такий же термін буде продовжено й загальну мобілізацію.

Таким чином, якщо їх затвердить Верховна рада, воєнний стан і мобілізація діятимуть як мінімум до 21 листопада 2022 року.

Режим воєнного стану

На період дії цього правого режиму можуть бути такі заборони та обмеження на:

  • пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година)
  • право на працю та підприємницьку діяльність
  • право на таємницю листування та телефонних розмов
  • право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій
  • проведення виборів та референдумів

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