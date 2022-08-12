Стало відомо, на скільки продовжать терміни воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Президент Володимир Зеленський подав законопроєкти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів після 23 серпня.

Про це повідомляє NNS з посиланням на тексти законопроєктів, опублікованих на сайті Верховної Ради.

Згідно з поданими законопроєктами, термін дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 23 серпня 2022 року на 90 днів. На такий же термін буде продовжено й загальну мобілізацію.

Таким чином, якщо їх затвердить Верховна рада, воєнний стан і мобілізація діятимуть як мінімум до 21 листопада 2022 року.

Режим воєнного стану

На період дії цього правого режиму можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година)

право на працю та підприємницьку діяльність

право на таємницю листування та телефонних розмов

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій

проведення виборів та референдумів

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