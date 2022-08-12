Резніков зробив заяву про “територіальний компроміс” з росією

Територіальний компроміс із росією – це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі DR Denmark, передає NNS з посиланням на РБК-Україна.

Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.

“Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом”, зазначив Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що питання щодо “компромісів” з росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

“Компроміс можливий лише коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців – за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс – це вихід України на кордони 1991 року”, наголосив він.

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