Сполучені Штати в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети. Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає NNS з посиланням на Голос Америки.

«В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі», заявив Колін Каль під час брифінгу для преси в понеділок.

Каль також додав, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

Про те, як успішно українські збройні сили застосували новітні американські протирадіолокаційні ракети HARM пише військовий журналіст і головред видання Цензор.Нет Юрій Бутусов.

«ЗСУ застосували проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, у мережі викладені фотографії уламків, зроблені на російських позиціях. Генштаб ЗСУ за 5-7 серпня повідомив про знищення рекордної кількості російських засобів ППО – 14 одиниць ЗРК та РЛС ЗС РФ. При тому, що 4 серпня жодна система ППО РФ за нашими офіційними повідомленнями не була знищена, очевидно, що ворог пропустив раптовий потужний удар. При застосуванні HARM це не виглядає перебільшенням, такий “погром” цілком можливий, оскільки раніше протирадіолокаційні ракети ЗСУ не застосовувало, і російські радари працювали майже без перешкод. Тож ефект раптовості ЗСУ здобули абсолютний – сподіваюсь, колись ми почуємо про деталі цієї операції, яка мала коштувала Росії техніки на сотні мільйонів доларів та втрат особового складу», пише Бутусов.

За його словами, протирадіолокаційні ракети – це один з найтаємніших видів озброєння, оскільки характеристики систем знищення ППО є одним з найбільших секретів.

«Постачання ракет HARM до України означає, що наші союзники довіряють нам свою найсучаснішу зброю фактично без обмежень. Це найвищий рівень допуску», наголосив журналіст.

Він розповів, що перехопити ракету складно, оскільки вона має малі розміри та швидкість 2200 км\год, тобто атака та пошук цілі відбуваються дуже швидко. Якщо противник вимикає радар, це його не врятує – HARM запам’ятовує координати випромінювання радара, і все одно летить до обраної цілі.

Боєголовка ракети – 66 кг, містить у собі до 12 000 уражаючих елементів, тож гарантовано знищує радар і завдає втрат розрахункам та усім об’єктам навколо.

Зазвичай ракети HARM застосовуються з літаків НАТО, тож як їх використовують ЗСУ – поки що невідомо, зазначив він. Російські експерти припускають, що з наземних пускових установок.

«Ніколи раніше ЗСУ не застосовували протирадіолокаційні ракети у бойовій обстановці. Нова надсучасна зброя дає ЗСУ нові великі можливості у знищенні російських окупантів», зазначив Бутусов.

Він пояснив, що масований пуск HARM – 20–30 ракет одночасно – здатен повністю знищити російську ППО на сотні кілометрів фронту і дозволити безперешкодно працювати всім видам наших ракетних комплексів та багатьом безпілотникам.

«Тепер наші БПЛА зможуть діяти на тих напрямках, на яких раніше російські ЗРК щільно працювали та полювали на будь-який квадрокоптер», пише Бутусов.

На його думку, ці ракети стануть не менш вбивчими, ніж HIMARS, і значно підвищать ефективність останніх.