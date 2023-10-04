В Україні вперше провели спліт-трансплантацію печінки. 15-річний хлопчик посмертно став донором

Медики вперше в Україні здійснили спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган під час операції розділили на дві частини, які успішно пересадили малюку і дорослому.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова, передає НСН.

Донором втретє в історії України стала дитина. 15-річний хлопчик помер через ушкодження мозку. Завдяки рішенню його батьків вдалося врятувати п’ятеро людей, троє з яких — діти.

Зокрема, меншу частину печінки трансплантологи пересадили 1,3-річному Луці із Житомирської області, який страждає на біліарну атрезію, унаслідок чого його печінка поступово відмовляє. Лікарі розповіли, що без операції дитина прожила б ще декілька місяців.

Більшу частину донорської печінки хірурги пересадили 20-річному чоловіку з Винників.

Серце отримав 11-річний Владик із Тернопільщини. Діагноз — дилятаційна кардіоміопатія — йому встановили в шість місяців. Недугу спровокувало важке запалення легень. Серце хлопчика могло зупинитися будь-якої миті: воно було втричі збільшене та заледве поміщалося в грудній клітці.

А нирки пересадили 12-річному Гені з Харкова та 18-річному Івану з Черкащини. Тепер вони зможуть не користуватися апаратом гемодіалізу та жити повноцінним життям.

Лікарі зазначили, що минув тиждень після трансплантацій. Нині усі пацієнти почувають себе добре.

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