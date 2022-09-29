Військовий експерт Олег Жданов відповів на питання про те, скільки років росія зможе воювати в Україні.

Він вважає, що війна в Україні не триватиме кілька років. Такий прогноз Олег Жданов дав на своєму Ютуб-каналі, передає NNS.

Він зауважує, що навіть новий людський ресурс росії не допоможе їй виграти цю війну. За його словами, мобілізація у рф лише погіршить внутрішньо-політичну ситуацію у країні.

“Дійсно, запасів у рф багато, але вони йдуть у минуле. Навіть зараз ми фіксуємо ешелони російської військової техніки в Ростові. Там – вантажівки КрАЗи, зняті зі зберігання, які ставилися ще СРСР. Вони їх розконсервовують, щоб ними воювати в Україні. Вони сформують 1 млн 200 тис. резервістів. Зараз уже вималювалася схема, за якою вони хочуть провести мобілізацію. До кінця року кремль хоче зібрати до пів мільйона резервістів, в наступному році – ще 700 тис. Новомобілізовані не чинять великий спротив. Вони живуть в жахливих умовах, їх заселяють до спортивних залів у містах, видають радянські матраси. Ніхто не бунтує, вони згідні зі своєю рабською участю. Когось уже відправили на фронт, хтось уже в Україні гине, а хтось потрапляє в полон. Ресурс у рф, як виявляється, є. Може, мотивація не така висока, але ресурси є. Так само в техніці. Попри те, що вона стара, вони будуть намагатися воювати на ній. Так, старі, радянські, але вони будуть”, розповів Жданов.

Експерт наголосив, що у спроможності рф вести тривалу війну в Україні велику роль також відіграє російська економіка, яка на тлі мобілізації почала “захлинатися”. Далі буде лише гірше, вважає Жданов.

“Чи буде тривати ця війна 2-3 роки, – думаю, ні. Навіть за усіх цих позитивних моментів є ще таке поняття, як економіка та фінанси. Так, російська економіка уже “захльобується” через хвилю, яку вони підняли через мобілізованих. У них уже немає, чим їх одягати та оснащувати. Я думаю, чим далі, тим буде більше проблем у рф. Подивимося, куди вони їх будуть поселяти, бо уже на сьогодні немає куди. Все буде залежати від внутрішньо-політичної ситуації в самій росії”, наголосив він.

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