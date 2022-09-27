Україна готова вести переговори з росією, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у Twitter, передає NNS.

Данілов підкреслив, що наша країна ніколи не була проти перемовин з рф щодо контрибуцій та репарацій. Він змалював чіткий план завершення війни.

“Україна ніколи не була проти переговорів з рф… щодо контрибуцій і репарацій. Що довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – то гірші умови й більші суми”, наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що завдання зі звільнення України від загарбників і дефрагментації росії буде виконано в повному обсязі “відповідно до планів та графіків”.

Україна ніколи не була проти переговорів з рф… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022

Нагадаємо, прессекретар путіна дмітрій пєсков заявив, що росія нібито зберігає готовність повернутися до переговорів з Україною, проте на нових умовах. Він не уточнює, про які ультиматуми йдеться цього разу. Однак, судячи з його слів, зміна вимог кремля буде повʼязана з незаконним голосуванням щодо входження тимчасово окупованої частини України до складу рф.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після псевдореферендумів щодо анексії тимчасово окупованих територій продовження переговорів із росією буде неможливим.

Лавров заявив, що ядерна доктрина рф поширюватиметься на території, приєднані після “референдумів”. В Україні відповіли