Міністр закордонних справ росії сергій лавров на пресконференції в ООН заявив, що ядерна доктрина рф поширюватиметься і на приєднані через фейкові “референдуми” території України в разі їх закріплення в конституції росії, інформує NNS.

Крім цього, коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі “приєднання” до росії окупованих територій, лавров сказав, що не бажає “займатися якимись похмурими прогнозами”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ядерні погрози очільника мзс росії сергія лаврова.

Свою відповідь Кулеба оприлюднив у Twitter.

Кулеба також закликав усі ядерні держави висловитися зараз і “дати зрозуміти росії, що така риторика ставить світ під загрозу і її не терпітимуть”.

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022