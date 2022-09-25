Міністр закордонних справ росії сергій лавров на пресконференції в ООН заявив, що ядерна доктрина рф поширюватиметься і на приєднані через фейкові “референдуми” території України в разі їх закріплення в конституції росії, інформує NNS.

“Уся територія російської федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в конституції російської федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії російської федерації поширюються на всю її територію”, заявив лавров.

Крім цього, коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі “приєднання” до росії окупованих територій, лавров сказав, що не бажає “займатися якимись похмурими прогнозами”.

Що відповіли в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ядерні погрози очільника мзс росії сергія лаврова.

Свою відповідь Кулеба оприлюднив у Twitter.

“Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви путіна і лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться”, написав він.

Кулеба також закликав усі ядерні держави висловитися зараз і “дати зрозуміти росії, що така риторика ставить світ під загрозу і її не терпітимуть”.

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

Що таке ядерна доктрина рф

Вона з’явилася у росії у 2020 році. Документ передбачає чотири умови, за яких росія може застосувати ядерну зброю:

отримання достовірної інформації про старт балістичних ракет, які атакують територію рф або її союзників;

застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження по території рф або її союзників;

вплив противника на критично важливі державні або військові об’єкти рф, виведення з ладу яких призведе до порушення роботи ядерних сил рф;

агресія проти рф із застосуванням звичайної зброї, коли загроза існуватиме для існування держави.

Рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент рф.

Як пояснював BBC науковий співробітник ІМЕМО Констянтин Богданов, такі формулювання у ядерній доктрині є дуже широкими та залишають за російським президентом великий простір для ухвалення рішення. Наприклад, балістичні ракети можуть бути і ядерними, і неядерними, а вплив противника на критично важливі об’єкти може бути взагалі здійснений хакерською атакою.

“Це елемент національної ядерної стратегії, який називається “стримування через невизначеність”. Це навмисне застосувують для того, щоб опонент у разі серйозного конфлікту не підраховував, розуміючи, що ось до цього моменту по ньому не вдарять ядерною зброєю”, сказав Богданов.

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