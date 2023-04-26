Скільки грошей потрібно для щастя одному українцю – дослідження

Дослідники провели опитування і дізнались, скільки грошей потрібно українцям для щастя.

Як свідчать результати опитування компанії «Active Group», більшість українців потребують 50 тис гривень на місяць на людину, щоб ні в чому собі не відмовляти, передає НСН.

Скільки грошей потрібно для виживання

Майже половина українських громадян відповіли, що для виживання потребують від 5 000 до 14 999 гривень на місяць:

32,9% відповіли, що для виживання потрібно від 5000 до 9999 гривень на місяць,

26,4% – від 10 000 до 14 999 грн,

16,4% опитаних – від 15 000 до 24999 потребують,

4,7% – від 25 000 до 49999,

0,8% потребують для виживання понад 50 000, а 0,5% – понад 100 тисяч гривень на місяць.

Скільки потрібно грошей, щоб відчувати впевненість

2,9% респондентів заявили, що для того, щоб почувати себе упевнено, їм потрібно менше 2 000 грн на місяць на одного члена родини. Ще 4,2% респондентів зазначили, що потребують від 2 000 до 4999 грн. 13,8% вважають, що на одного члена родини на місяць мають мати від 5 000 до 9999 грн, а 22,7% – від 10 000 до 14 999 грн. Найбільше респондентів, а саме 30,8%, відповіли, що для того, щоб почуватись упевнено, їм необхідно від 15 000 до 24 999 грн на одного члена родини на місяць. 18,8% вважають, що кожному члену їх родини на місяць потрібно від 25 000 до 49 999 грн, 4,7% респондентів оцінили ці потреби на рівні від 50 000 до 99 999 грн, а 2,1% респондентів – на рівні 100 000 грн або більше.

Для повного щастя одному українцю потрібно 50 000 гривень

Відповідаючи на запитання про те, скільки грошей потрібно, щоб ні в чому собі не відмовляти, 0,5% українців заявили, що потребують менше 2 000 грн на місяць на одну людину в родині, 1,9% – що їм потрібно від 2 000 до 4999 грн на місяць, 6,0% – від 5 000 до 9999 грн. Найбільша група опитаних (29,4%) обрали варіант від 25 000 до 49 999 грн на місяць на одну людину в родині. Ще 21,5% заявили, що потребують від 50 000 до 99 999 грн на місяць, а 11,4% – що 100 000 грн і більше.

Таким чином, для середнього громадянина необхідно:

щоб вижити – 10399 грн

щоб почувати себе впевнено – 19282 грн

щоб ні в чому собі не відмовляти – 49762 грн

Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 15 квітня 2023 р.

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