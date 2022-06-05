Скільки росія втрачає військових щодоби: Арестович прокоментував заяву рф

Арестович прокоментував заяву рф, що росіяни начебто майже не зазнають втрат у боях із ЗСУ.

Російські війська за добу ведення бойових дій в Україні втрачають від 250 до 400 людей убитими.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву голови комітету держдуми рф про те, що росіяни начебто майже не зазнають втрат у боях із ЗСУ.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним, з посиланням на ТСН передає NNS.

“Добові втрати російських військових на всіх фронтах наразі складають 250-400 людей убитими — залежно від розмаху. Тому це все казки, що не зазнають втрат. Дійсно, це не такі втрати, як були у перші півтора місяці так званої “спецоперації”, коли гинуло до тисячі росіян в день. Але 250, навіть в середньому 300-350 людей вони втрачають точно. І плюс ще поранені”, зазначив представник ОП.

За його словами, через погане медичне забезпечення у росіян убитих більше, ніж поранених. Тому говорити про традиційне військове співвідношення “один до трьох” (один убитий, троє поранені — Ред.) не доводиться.

“На всіх етапах надання допомоги та евакуації це не виходить у росіян (рятувати життя поранених — Ред.). Тому багато окупантів помирають ще до доправлення до госпіталів”, каже Арестович.

Радник голови ОП уточнив, що на погане медичне забезпечення скаржаться самі російські окупанти.

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