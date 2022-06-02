Росія найближчим часом застосує в Україні “сирійський досвід” – Генштаб

Найближчим часом росія застосовуватиме в Україні так званий сирійський досвід, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, очікується нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів і по позиціях українських військ, і по цивільних і логістичних об’єктах на всій території України, продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Про це NNS дізнався з повідомлення Інтерфакс-Україна.

“Виходячи з розвитку ситуації та характеру діяльності угрупувань противника в операційних районах, найближчим часом пріоритетними завданнями для противника будуть: нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів і по позиціях наших військ, і по цивільних і логістичних об’єктах на всій території України, продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів. Це так званий сирійський досвід”, сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі “Україна – Укрінформ” у четвер.

За його словами, подальшою метою є оточення та знищення угрупування Об’єднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовською областю рф до тимчасово окупованої території АР Крим і далі – до так званої Придністровської Молдовської Республіки та, як наслідок, позбавлення України виходу до Чорного й Азовського морів.

“Виявлення та порушення маршрутів логістичного забезпечення, знищення баз, складів, арсеналів зберігання озброєння та військової техніки, боєприпасів та інших запасів поряд із зривом постачання озброєння та військової техніки, які надають нам західні партнери, є також пріоритетним завданням для противника”,розповів Громов.

Він наголосив, що стратегічна мета президента рф залишається незмінною – знищення України як держави. рф передбачає концентрацію зусиль на окремих ключових для себе напрямках фронту, зокрема на сході та півдні України, зазначив Громов.

Представник ЗСУ додав, що перевірка бойової готовності підрозділів Збройних сил білорусі, регулярні обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей з території рф, а також розхитування росією ситуації в Придністровському районі Республіки Молдова є спільним задумом противника, який спрямований на сковування українських військ від перегрупування на більш загрозливі, найважливіші напрями.

“Противник паралельно з воєнними діями продовжуватиме вживати заходів, спрямованих на дестабілізацію внутрішньополітичної та соціально-економічної ситуації в Україні”,сказав Громов.

Він наголосив, що, незважаючи на потужні зусилля, противнику вже понад 3 місяці не вдається досягти проголошених цілей так званої операції.